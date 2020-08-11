2020年度《財富》世界500強名單出爐，小米集團第二度打入榜單，位列第422位，較去年大幅提升46位，在全球互聯網及零售企業上，小米今年的排名較去年均有所提升，在全球互聯網及零售企業之中，小米位列第7位，依舊是榜單內最年輕的企業。《財富》中文版早前亦公佈了「財富中國500強2020」，小米再度上榜，排名第50位，較去年提升3位。

美國《財富》雜誌每年均會公佈「財富世界500強」榜單，依據各企業的年度收入作為評選準則，挑選當中500大，被視為全球最權威及最著名的企業排行榜。於2019年，小米僅僅用九年時間便成功躋身「財富世界500強」，成為了最快上榜的大陸互聯網以及科技企業。根據集團2019年度報告，小米各項業務持續增長，收入首次突破人民幣2000億元，達人民幣2058億元，同比增長17.7%；經調整利潤人民幣115億元，年增長34.8%，超過市場預期。

《財富》評價認為，今年是小米創辦的第10年，而小米的經營模式成功抵禦了市場考驗。2019年，該公司全年智慧手機銷量達1.25億台，市場份額居全球第四，收入達人民幣2058億元。在行業整體發展趨緩的背景下，小米依然展現業內罕見的業績成長。

根據市場調查機構Canalys 2020年第二季度報告，小米第二季度在歐洲市場是成長最快的品牌，出貨量同比增長65%，市場佔有率達到17%。

(時報資訊)