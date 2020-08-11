研勤(3632)7月合併營收為3524萬元，月增加15.7%、年減少25.26%，現階段持續擴大人臉辨識業務，多起大型專案可望在下半年步入收割期。

研勤7月合併營收為3524萬元，月增加15.7%、年減少25.26%，累計前7月營收為1億8189萬元，較去年同期減少48.82%。

研勤今年積極轉型，持續降低車安產品業務，而以AI人臉辨識引擎延伸出的「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」接案量則不斷增加，從中彰投地方中小型企業到全國金融機構、大型健身運動中心、教育事業、高級建案工地與知名餐飲集團，全台滲透率逐月提升，而近期公司再度接獲多起大型政府標案，包括勞動部桃竹苗分署訓練中心、國立台灣科學教育館等，有助擴大研勤在「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」等AI人臉辨識引擎新應用的市場知名度。

研勤表示，AI人臉辨識業務將持續擴大業務占比，目前已有多起大型專案進入結案階段，預期下半年將陸續挹注營收貢獻，開始進入收成期，而目前研勤接案掌握率與舊客戶的續約率均優於原先預期，營運成效可望在今年內湧現。

(時報資訊)