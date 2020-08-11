台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)2020年7月自結營收為6.7億元，較6月再成長約2%，較去年同期減少18.27%；1-7月自結合併營收44.43億元，較去年同期減少18.33%。

對於第三季營運表現，董事長林輝政樂觀表示，雖然全球各地仍有新冠肺炎疫情傳出，從這幾個月營收表現來看，疫情影響公司營收最鉅的時間點是在5月，營運自6月從谷底大幅回升後，7月持續保持增長，加上6、7月的接單動能暢旺，顯示需求逐步回穩，看好第三季客戶庫存回補需求增溫帶來的成長動能。

春雨董事長林輝政表示，7月台灣內銷部分，線材因客戶仍受疫情影響，下單保守，建築類扣件則出貨持續穩健。相較之下，外銷部分表現相對亮眼，其中扣件回復至去年同期水準，加上自海外地區的業績陸續回溫，帶動公司7月營收較6月成長。林輝政進一步指出，中國子公司維持6月的成長動能，中國地區營收與去年同期相當。此外，重啟經濟活動後美國地區業績已回復至疫前水準，7月營收較去年同期成長9%，印尼市場雖尚未達到去年水準，亦穩定回復中。

(時報資訊)