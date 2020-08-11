最新公布的美國聯邦數據顯示航空旅行量創下將近5個月新高，以及擴大金援航空業的提案獲得越來越多的政治支持，周一航空股集體大漲。

根據美國運輸安全管理局（TSA）公布的數據，在美國機場通過該局檢查站的人數連續第二周增加，僅在星期日就有多達83萬1,789人通關，創下3月17日以來新高。

儘管如此，TSA人流量與去年同期相比仍大減約7成，這表示航空業要恢復正常水準仍有一段長路要走，尤其是關鍵性的暑期旺季。

周一聯合航空收盤大漲9.35%，達美航空漲7.95%，美國航空漲7.44%，西南航空漲5.14%，表現遠優於標普500指數的小漲0.27%。

惟在夏季旅遊熱潮消退之際，以及即將進入非旅行高峰期的秋季，部分分析師對航空旅行需求的復甦前景仍感擔憂。

受到新冠肺炎疫情重創，美國航空業的虧損持續升高，各主要航空公司高層已經通知逾7萬名員工，當聯邦援助措施在10月1日到期時，他們的工作可能不保。上周航空業工會與航空公司高層向華府提出再提供航空業250億美元紓困貸款的要求，美國總統川普與多位國會議員已表態支持。

(時報資訊)