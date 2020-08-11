大陸央視新聞11日報導，作為美國負責衛生事務的部長級官員，美國衛生部長阿札爾此次打著「防疫合作」的旗號赴台，意圖為其真實目的打掩護。但諷刺的是，美國作為全球疫情最嚴重的國家，防控舉措節節潰敗。據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的資料顯示，截至美國東部時間9日，美國新冠肺炎累計確診病例超過505萬例，死亡病例超過16萬例。

央視指，歐巴馬時期官員評價阿札爾的出行地點，似乎優先考慮的是政治因素，而不是疫情嚴重程度。

據美國政治新聞網站Politico報導，自4月下旬以來，阿札爾11次出行中，9次前往川普欲贏得2020年大選的「關鍵戰場」，包括佛羅里達、喬治亞、密西根、緬因、北卡羅來納、賓州和威斯康辛州。另外兩次行程也與政治有關，一次是前往紐約州布法羅市，該市是一名白宮高級助理家鄉，這位高級助理應川普的要求剛剛加入美國國務院。另一次是前往波士頓，為另一個競選「戰場」──新罕布什爾州的媒體宣傳做準備。

5月22日，阿札爾在佛州行談到：「如今，我們這裡的檢測能力大幅提高，這要感謝總統創建了史無前例的檢測系統。」

央視引述Politico報導，因抗疫不力，阿札爾在白宮的地位一度岌岌可危，甚至傳出白宮考慮撤換阿札爾消息，白宮疫情應對小組組長也由阿札爾換成了美國副總統彭斯。

川普對手拜登競選團隊發言人格溫對此表示，川普政府將政治議題優先於公共衛生議題。全美新冠肺炎病例不斷激增，阿札爾部長還在用納稅人的錢開展競選活動，這種做法非常可恥。

央視指阿札爾置民眾利益於不顧，此前有先例。2月26日，阿札爾在美國眾議院聽證會上稱，「我們希望確保每個人都買得起疫苗，但價格不是我們能控制的。」此話激起網民憤怒，有名網民憤而寫道：「好啊，有錢人用疫苗，我們工薪階層就靠祈禱」。

央視起底阿札爾，在加入川普政府前，他曾在美國醫藥企業禮來（Eli Lilly）公司就職數年，在其任職期間，多種藥品價格大幅提高。

央視引述美國新聞網站「點名」（Rollcall）報導表示，自2000年以來，阿札爾花費10.5萬美元政治捐款。2016年向川普競選團隊捐了5400美元。

Politico此前報導指出，阿札爾能成為美國衛生部長，與一些政府官員的支持不無關聯，包括副總統彭斯、時任白宮國內政策委員會主任的布倫貝里等官員。阿札爾曾在布希政府期間與布倫貝裡共事，而阿札爾與彭斯的關係可以追溯到他在印第安那州的禮來公司工作的日子，那時彭斯正是印第安那州州長。

(中時 )