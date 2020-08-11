王姓男子日前在網路上留言，要對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁不利，遭警方偵辦。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁，日前有網友在她的新聞粉絲專頁留言嗆：「砍李眉蓁比砍情敵好多了」。左營分局鎖根據IP位址與其他線索，查出嫌犯是名王姓男子，已在王男家中將人逮捕，王男被捕時說，不知道自己一時情緒激動的留言竟然引起軒然大波，警方10日已將他依恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁。（李眉蓁競選總部提供／）

警方調查，王男是住在台中的一名大學生，他因為基於好玩的心態，於7月31日以「Andy Drew」名義在網路上留言，嗆稱要對李眉蓁不利。左營警方掌握情資後，立即與候選人李眉蓁服務處聯繫，候選人服務處立刻派人到左營分局協助調查。

22歲王姓男子日前在網路臉書粉絲專業留言：「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營警分局掌握情資後，以IP追人，順利逮到王男，於10日移送橋頭地檢署複訊，檢方訊後，無保請回。

王男被捕後供稱，自己沒有政治傾向，只是一時情緒激動才會留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」。對於自己的幼稚行為感到後悔。檢察官偵訊後，將他無保請回。

左營警分局長陳世煌11日呼籲民眾，對於網路針貶時事應保持理性，避免踰越法令，若有不法，警方會依法嚴辦，勿以身試法。

(中時新聞網)