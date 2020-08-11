大陸首艘075型兩棲攻擊艦5日起開始進行海試，對此，陸媒報導該兩棲艦的主要作戰目標是用在東部戰區、對台灣進行登陸作戰，並高調點名「台灣宜蘭153旅」要小心。此消息一出，讓國人對「台灣宜蘭153旅」格外好奇，究竟何以成為陸軍方目標？不過答案揭曉後，台灣網友全都驚呆！

大陸網媒《觀察者》9日刊出的評論文章指出，大陸目前所進行海試的075型兩棲攻擊艦若成功，將會帶動海、空軍的部隊快速補充，未來解放軍要在台灣以東洋面發起合成營級的機降登陸作戰和合成旅級的兩棲登陸作戰將不再是需要精心策劃的行動，而可以與「東風洗地」一樣，成為台海局勢中對手不得不考慮的「新常態」，並點名「台灣宜蘭153旅」未來恐怕要小心了！

這篇報導引起台灣網友的關注，表示大陸目前軍力不斷補充，未來恐怕我國戰力將越來越難以負荷；但文中強調的「台灣宜蘭153旅」也引發網友討論，紛紛開始研究到底是哪個「精兵營」，竟能讓陸媒如此關注。

結果有網友揭曉答案，「台灣宜蘭153旅」就是指「宜蘭金六結」的陸軍153旅，其實也就是新兵營隊。此結果立刻讓網友驚呆，有人說是要跟我們新兵比「掃地技巧嗎？」、「準備面對6發彈匣可以命中靶紙10發的超級士兵吧！」、「只要俘虜一個，你們甲板上的樹葉就完蛋了！」連政治評論員李正皓在政論節目中都忍不住說，金六結的新兵能馬上去打仗嗎？要陸媒別想太多！

(中時新聞網)