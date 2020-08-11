大陸國家衛生健康委員會週二公佈，8月10日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例44例，其中境外輸入病例31例居高不下，具體為陝西9例，上海8例，山東6例，廣東3例，甘肅2例，河北1例，黑龍江1例，浙江1例。本土病例13例仍均在新疆。

當日無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（上海1例，福建1例）。當日新增治癒出院病例52例，解除醫學觀察的密切接觸者1729人，重症病例較前一日增加3例。

境外輸入現有確診病例154例（其中重症病例1例），現有疑似病例3例。累計確診病例2200例，累計治癒出院病例2046例，無死亡病例。

截至8月10日24時，大陸現有確診病例794例（其中重症病例44例），累計治癒出院病例7萬9284例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4712例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者80萬2273人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬3790人。

當日新增無症狀感染者17例（境外輸入6例）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者285例（境外輸入137例）。

累計收到港澳台通報確診病例4671例。其中，香港4148例（出院2917例，死亡55例），澳門46例（出院46例），台灣477例（出院441例，死亡7例）。

(中時 )