迎戰颱風季節，好存蔬菜聰明挑選 高麗菜、青蔥這些食材，由於生產區域較集中，一旦遭受颱風侵襲，便會連帶影響價格，波動相對也較大。「畢竟市場的供需平衡上，最怕的就是僧多粥少！」程涵宇建議，其實不用去搶那些價格高漲的蔬菜，避開時令蔬食、選擇四季蔬菜，就是颱風來臨前的首要選菜守則之一。

「像是空心菜這類蔬菜生長較快，是夏季容易入手的短期菜葉類，從播種到採收大概只需1個月，因此，若遇到價格波動，回穩速度相較其他蔬菜類來得快。」除了短期葉菜類之外，根莖類也是另一個好選擇。程涵宇表示，葉菜類蔬菜價格雖然回穩速度快，但仍舊易受颱風波動，導致價格翻倍飆漲；如果不想等待價格回穩的朋友，可以改買蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜，由於民間有農民團體庫存，此類蔬菜不太會因為颱風影響，而有哄抬價格的清況發生，除了營養價值滿滿，相較葉菜類也更容易保存。

應急首選，冷藏、冷凍慢慢吃 「除了買菜挑種類以外，善用保存方式也是一個聰明的作法」。程涵宇表示，像是洋蔥就是容易保存蔬菜的首選，只要放在通風乾燥處常溫儲存即可，若想要延長儲存時間，也可以事先切絲、切丁後，放入夾鏈袋中冷凍保存。此外，番茄、花椰菜、羽衣甘藍或是黃櫛瓜，也都只要用塑膠袋或保鮮盒裝起來，再以冷藏保存，「一週後從冰箱拿出來依然新鮮好吃！」

「早期在醫院任職時，每當颱風來臨前，醫院除了會買進比較多的蔬菜之外，也會使用冷凍蔬菜，例如冷凍花椰菜、冷凍四季豆、高麗菜乾等等。」程涵宇以過去經驗為例，大部分的人都以為冷凍蔬菜會讓營養流失，其實這些都是民眾的誤解。現在的冷凍技術日新月異，加上國內外的研究也陸續指出，經過冷凍處理過後的蔬食，其營養價值比不新鮮，或是只經冷藏的蔬菜還來的好，不僅種類繁多，還可省去處理的時間。「更重要的是，便宜又好用。」程涵宇笑道。

健康4食譜，不怕颱風來搗亂 「儘管蔬菜價格貴得要命，但裡頭含有豐富的膳食纖維、如維生素A、維生素C、鐵、鈣、植化素等多種營養素，所以還是要好好攝取，畢竟健康可是用錢買不到的。」

程涵宇特別提醒，水溶性膳食纖維有吸水膨脹的特性，可增加飽足感，又能促進腸胃蠕動，是非常重要的營養素之一，「每餐攝取量大概要比一個拳頭大一些，每日一定要攝取足夠！」快跟著營養師設計的簡單好上手蔬菜食譜，一起來試著做看看吧！

◎漬洋蔥 材料：紫洋蔥1顆、黑胡椒粒適量、薄荷3片。 調味料：食用醋或果醋4大匙、砂糖1大匙、鹽適量。 作法： 將洋蔥切薄片，放入碗中加入調味料拌勻，再撒上黑胡椒及薄荷即完成。 小叮嚀：洋蔥中有豐富的槲皮素，是一種天然的抗組織胺，能有效的抗過敏、抗發炎。如果家中有小朋友的民眾，可以將切片好的洋蔥浸泡至冰水中，靜待數分鐘後瀝乾使用，此步驟可減輕洋蔥的辛辣味，讓孩子也能安心享用。

◎番茄牛肉湯 材料：低脂牛肉片200g、紅色完熟大番茄5顆、洋蔥半顆、橄欖油5ml。 調味：大蒜3顆、青蔥適量、鹽及現磨黑胡椒適量、水適量、糖適量。 作法： 1.將牛肉切絲約1公分寬，洋蔥切丁、番茄切塊、青蔥切段。 2.橄欖油倒入熱鍋中，加入洋蔥及大蒜爆香，待洋蔥及大蒜呈微金黃色後，加進牛肉快速拌炒，放入番茄加水燉煮10分鐘。 3.依照個人口味，依序放入鹽、黑胡椒、糖等調味後，撒上青蔥後即完成。 小叮嚀：茄紅素的多寡因番茄的種類不同而各有差異，原則上只要變紅完熟再吃，就能獲得最多的茄紅素唷！

◎羽衣甘藍脆片 材料：羽衣甘藍1把、橄欖油10ml。 調味：鹽適量、砂糖適量、黑胡椒適量、切碎檸檬皮適量。 作法： 1.將羽衣甘藍洗淨並將硬梗摘除，擦乾後隨意摘成幾小片。 2.在上頭淋上橄欖油、鹽及糖調味，拌均後放上烤盤。 3.將烤箱溫度設置在180℃，置中烤15分鐘，外表成酥脆貌即可。 4.出爐後，灑上黑胡椒及檸檬皮裝點即完成。 小叮嚀：擺放羽衣甘藍時，應盡量避免重疊，這樣食材受熱才會均勻。此外，若想要以其他方式烹調，建議避免油炸或水煮，且烹調時間越短越好，才不會讓營養流失。

◎白酒櫛瓜海鮮麵 材料：櫛瓜1條、小番茄10顆、蘑菇10顆、白蝦6隻剝殼備用、橄欖油15ml。 調味料：蒜末適量、鹽適量、黑胡椒適量、白酒10ml、檸檬汁20ml。 作法： 1.櫛瓜洗淨後，切成薄片再切成條狀做成櫛瓜麵。 2.橄欖油倒入熱鍋中，依序放入蝦、大蒜、蘑菇及小番茄，快速拌炒後倒入白酒。 3.隨後放入櫛瓜麵，拌炒約2分鐘。 4.依個人口味加入鹽、黑胡椒及檸檬汁調味，起鍋後即完成。 小叮嚀：怕麻煩的朋友可以考慮使用蔬果削鉛筆機來做櫛瓜麵，安全省時又省力。

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(中時新聞網)