45歲香港男神吳彥祖過去以《新警察故事》獲得金馬獎最佳男配角獎，2007年又以《四大天王》榮獲香港電影金像獎新晉導演獎，近年來他將工作重心轉往美國，最近受訪被問為何放下一切到美國發展，他回應：「我現在所做的，是為下一代做準備」，原來他看好華人在好萊塢的發展，想身先士卒為華人演員「打底」。

外型帥氣的吳彥祖當年演出《美少年之戀》出道，2010年他和Lisa S.結婚，生下一女，近年來吳彥祖常被傳不敵年齡，外型像大叔，但他不在意，一心拚專業演員之路。據《香港01》報導，他受訪透露，最近總有人問他為何要放棄大陸大好多金市場到美國從頭開始，他回應所做的一切其實都是為了下一個世代。

吳彥祖說，自己童年時期根本沒有華人出現在大螢幕，長大後才看到，因此他認為自己有使命，去實現亞洲演員也有可能在美國或歐洲市場成為電影明星的夢想，先前大家可能以為亞洲演員進好萊塢只能演壞人，「但我現在看到門打開了一些，希望自己可以推開這扇門，不過還是很困難」，他也認為現在美國影業雖然還是以白種人為主，但思想已經跟以前不太一樣了。

(中時新聞網)