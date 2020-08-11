鑄件大廠永冠-KY因全球風電產業景氣復甦而受益，第二季EPS從去年同期0.18元翻倍增加至1.82元，上半年轉虧為盈，EPS為0.75元。7月出貨噸數17,501噸、單月合併營收攀升至8.02億元，雙雙創單月新高。今（11）日下午舉辦法說會說明第二季財報及下半年營運年展望，今日上漲0.5元而以96.6元開出，最高達100.5元，目前呈現上漲走勢。

永冠第二季合併營收21.36億元，營業毛利4.65億元，營業利益1.54億元、稅後淨利1.93億元，EPS為1.82元。上半年合併營收32.66億元，營業毛利5.92億元，營業利益0.43億元，稅後淨利0.8億元，彌補第一季每股虧損1.06元，EPS回升至0.75元。

永冠主管表示，全球風電產業景氣暢旺，永冠因風電能源類鑄件出貨熱絡，減緩產業機械及注塑機訂單下滑的影響。永冠6月認列業外匯兌收益4,500萬元，造就6月EPS攀升至1.07元，4、5月並無匯兌收益，第二季提撥部分獲利發員工獎金，致使永冠第二季EPS未如市場預期2元。

永冠主管表示，永冠因風電能源類鑄件出貨熱絡，7月出貨噸數17,501噸，年成長24.89％；7月合併營收8.02億元，年增19.04％。前7月出貨噸數88,081噸，年微增0.92％；前7月合併營收人民幣9.54億元，年增4.36％，受制於新台幣兌人民幣匯率升值，折合新台幣40.68億元，年減2.6％。第三季每月出貨1.6萬噸以上。

(工商 )