電競週邊創新與設計品牌Logitech G，致力於為玩家帶來最為流暢、極致的遊戲體驗，獨家的黑科技無線技術LIGHTSPEED，除了受到各大職業選手廣泛使用，現已成為電競週邊主流，讓玩家得以在遊戲世界中大戰四方、所向披靡。Logitech G更宣布與遊戲大廠Xbox結盟，共同開啟遊戲整合服務的新時代，不僅提供結合了創新技術與優質設計的鍵鼠產品，更要帶來最高品質的遊戲內容。自8/10起至8/31，凡購買Logitech G指定無線產品，隨貨贈送品客洋芋片、開罐即獲得Xbox Game Pass Ultimate 試玩金鑰，在今年夏日與你一同暢遊最優質的各式遊戲體驗！

隨著網路科技發達、資訊量爆炸，消費者為獲得更有價值的內容與更加個人化的體驗，逐漸轉向訂閱服務，而當遊戲訂閱服務興起，高規格的硬體週邊設備需求進而提升，本次Logitech G與Xbox的合作，更是電競硬體設備設計龍頭與優質遊戲軟體的首次結合，將為台灣電競市場注入全新的能量！Logitech台港澳總經理Aries Sze表示，近年來，遊戲產業隨著外在環境發展而快速變動，無論是遊戲週邊硬體，或是遊戲設計品牌，都將受到數位技術提升、訂閱式遊戲崛起的影響，唯有展現企業彈性與多元，不斷轉型、進化，才有機會突破重圍，在這次Logitech G與Xbox的合作中，我們將聯手成為拓荒者，共同推動遊戲整合服務的大時代，擴大遊戲產業的成長動能。

(工商 )