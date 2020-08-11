封測龍頭日月光投控（3711）受惠封測業務續旺，2020年7月合併營收續「雙升」創同期新高、以373.25億元站上今年次高。後續在電子代工（EMS）業務旺季轉強帶動下，法人看好營收可望季增雙位數百分比、挑戰歷史新高。

日月光投控公布2020年7月自結合併營收373.25億元，較6月364.57億元成長2.38％、較去年同期363.76億元成長2.61％，站上今年次高、亦創同期新高。累計1～7月合併營收2422.31億元，較去年同期2159.78億元成長12.16％，續創同期新高。

觀察日月光投控各業務概況，7月封測與材料合併營收241.75億元，較6月234.47億元成長3.1％、較去年同期216.68億元成長11.6％。電子代工（EMS）合併營收134.67億元，較6月134.42億元成長0.19％、但較去年同期148.06億元減少9.04％。

展望第三季營運，日月光投控先前法說時預期，集團封測業務營收將與第二季673.14億元相當，毛利率將接近首季20.1％。電子代工營收及營益率表現，則將與去年同期505.99億元、4.1％相當。

法人推估，日月光投控第三季封測業務需求持穩高檔、可望優於去年同期，加上EMS業務步入需求旺季、營收可望季增近3成帶動，集團營收可望季增雙位數百分比、挑戰歷史新高。惟因EMS貢獻提升、加上新台幣匯率走強，獲利能否續揚仍有雜音變數。

日月光投控財務長董宏思表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期成長態勢可望延續至下半年，若無意外仍可望繳出逐季成長表現。

看好具長期發展潛能的焦點領域方面，日月光投控上半年系統級封裝（SiP）營收年增20％，集團看好下半年成長動能將加速。董宏思指出，包括智慧型手機、消費性電子產品需求均將出現回溫跡象，下半年需求將優於上半年、呈現逐季攀高狀態。

(時報資訊)