利多消息提振，美國原油期貨反彈近1.8%；沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美(Saudi Aramco)針對需求面發表樂觀言論，主要因數據顯示中國工廠活動正逐步恢復到疫情前的水平，且受惠於亞洲區域原油需求回溫，目前全球原油需求水準於每日9000萬桶徘徊，與疫情前每日1億桶的需求差距不大，有利於原油市場回復正常供需結構，並表示對亞洲原油需求展望樂觀。

此外，OPEC+成員國伊拉克承諾會擴大原油減產，伊拉克於上周五(7日)表示，預計將在8月和9月每日額外減產40萬桶，以彌補過去三個月的過度生產，此舉將有助於伊拉克履行石油輸出國組織OPEC與盟國組成的OPEC+所達成的減產協議中設定的減產份額。其中美國原油漲幅1.8%，倫敦原油漲幅1.3%。

周一(10日)美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.72美元，報每桶41.94美元；9月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.59美元，報每桶44.99美元。(商品行情網)

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