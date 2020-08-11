台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)7月自結營收2.26億元，比6月高檔2.66億元下滑約15%，但仍年增1.48%。沛波表示，受雨季及缺工影響，延遲工地與工程進度，鋼筋出貨量未如預期，使得7月營收較前一個月減少，但仍較去年同期成長，並且創下歷年同期新高。

沛波總經理葉俊良指出，今年全球經濟受到新冠肺炎疫情大流行衝擊，局勢動盪不安，不過台灣的疫情控制得當，且鋼筋為內需導向產業，影響相對較小，甚至在政府提振內需，積極執行各項公共工程，加上超低利率助長房市愈趨熱絡，自今年以來國內對鋼筋等建築材料需求持續旺，沛波的營運表現也穩健增長。今年前7月營收為18.03億元，較去年同期成長2.84%。

他進一步表示，近期國際廢鋼價格頻調漲，國內廢鋼因跟隨國際行情，內銷鋼筋價格亦跟進上漲，不排除未來仍有進一步調漲空間，有助推升沛波的營運表現。此外，自10月起到明年農歷春節前後，將是營建工地趕工進入旺季，對鋼筋等建築用料需求更加殷切，因此對公司未來業績展望維持正向看法。

(時報資訊)