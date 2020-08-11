阿里巴巴關聯企業螞蟻集團，最快將在今年9月首次IPO，預估募集資金共300億美元，可望超越沙烏地阿拉伯國家石油公司，成為史上規模最大的上市新股。市場給予該公司的預估價值，甚至上看2000億美元。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，螞蟻集團從支付寶起家，原本提供阿里巴巴的淘寶、天貓等電商平台金流服務，隨著數位支付業務快速成長，服務範圍已經從數位支付，擴展到基金理財、保險、小額借貸、眾籌等多領域，成為金融科技獨角巨獸。

唐祖蔭指出，螞蟻集團的成功典範，說明金融科技的革新技術，確實能帶來創新的商業價值，而且不會是唯一的案例，背後代表的產業生態鏈廣大深遠，遍及傳統銀行、保險、資產管理公司，以及科技業新創公司，已形成值得中長期關注的投資大方向。

事實上，根據台灣經濟研究院資料統計，去年全球151家獨角獸公司中，金融科技占26家、總估值上看422億美元，無論就家數、身價，都位居各產業之冠。

唐祖蔭強調，金融科技產業潛藏相當多的獨角獸公司，這些公司稀有、潛力大，能為投資人帶來豐富的回報，尤其在今年新冠疫情的推波助瀾下，讓數位支付的交易量呈現井噴式增長，預期疫後電商熱度不減，數位支付的增長力道只會更強，嘉惠整體金融科技產業。

金融科技獨角獸螞蟻集團計畫掛牌上市，可望成為史上最大IPO新股，引發投資人一片熱議。法人表示，金融科技的革新技術，為銀行、科技業帶來創新商業價值，未來影響力將無遠弗屆，尤其新冠疫情的推波助瀾下，已形成中長期投資的大方向，增長潛力不容小覷。

(時報資訊)