圓剛(2417)及圓展(3669)受惠於「宅經濟」持續發威，圓剛7月合併營收8.15億元，月增76.18%、年增203.16%，創歷史新高。今年前7月累計合併營收25.82億元，較去年同期累計16.8億元，成長53.72%。圓展7月營收達4.68億元，月增83.33%、年增 129.85%，亦為歷史新高，累計今年前7月營收達15.77億元，年增27.75%。

圓剛今早股價亮燈漲停49.5元，圓展也續創波段新高來到77.9元，不過證交所昨天公告圓展自8月11日-24日約每五分鐘撮合一次。

圓展控制盒＋投影機獲得台灣及亞洲市場的教育標案，今年新冠疫情發威，讓以全球智慧未來教室與商務溝通解決方案為營運願景的圓展大啖商機，圓展互動式觸控螢幕、平板筆電充電同步車、實物攝影機、視訊會議系統及專業錄播攝影機，透過技術創新，推出多款智慧解決方案，可滿足教育與企業用戶不同的需求。

圓剛近幾年來努力經營影像處理和遊戲實況直播娛樂產業，去年推出全新擷取盒Live Gamer BOLT GC555，號稱全球第一款具備4K HDR及24OFPS高更新率的外接式遊戲擷取盒。圓剛董事長郭重松表示，圓剛的目標是要讓消費者看到圓剛(AVer Media)就想到直播視訊和語音人工智慧及串流，圓剛要做到領域的台灣「第一」。

(時報資訊)