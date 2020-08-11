中國外交部發言人趙立堅在周一宣布，將對於涉及香港議題上表現惡劣的美國11名官員實施制裁。

此次制裁的名單包括六名參眾兩院議員，包括參議員盧比歐(Marco Rubio)、克魯茲(Ted Cruz)、霍利(Josh Hawley)、科頓(Tom Cotton)、杜美(Pat Toomey)，眾議員史密斯(Chris Smith)，以及五名政府智庫等單位人員，包括國家民主基金會執行長葛胥曼(Carl Gershman)等。名單可見未包含美國總統川普行政團隊的任何成員。

趙立堅表示，中國決定對那些在香港議題上表現不佳的個人實施制裁，但未具體說明制裁的影響後果為何。中國的行動被視為反制美國對包括香港特首和中聯辦主任等11名官員的制裁。

美國總統川普在周一面對中國制裁問題時表示，我們已經做出 很多次回應了。

白宮新聞秘書麥克恩尼(McEnany)拒絕透漏川普政府是否會對中國的制裁做出何種反應，他僅表示，中國共產黨並無做出有意義行動，例如廢除國安法、停止對維吾爾族人的迫害，而僅採取這種象徵性和無效的行動。

(時報資訊)