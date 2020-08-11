中國最新公布的生產者物價指數（PPI）持續改善，進一步強化對中國經濟復甦的期望，對景氣變化敏感的周期型股票強勢表態，周一歐洲股市小漲。
美國府院就新一輪新冠紓困案展開的協商，在上周五期限過後仍無法達成協議，促使美國總統川普上周六簽署行政命令延長部分紓困措施，亦為歐股帶來些許正面效益。
周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.3%，報364.65點。
中國6月工業獲利年增11.5%，遠優於5月的年增6%，受此激勵，銀行股大漲2%。對經濟情勢敏感的旅遊休閒股上揚0.9%。受原油價格上漲帶動，BP、荷蘭皇家殼牌與道達爾分別漲2.84%、2.22%與1.36%。美中兩國之間的科技戰恐將惡化，科技股下挫1.5%。
周一收盤，英國富時100指數小漲0.31%，德國DAX指數微漲0.1%，法國CAC 40指數漲0.41%，義大利富時MIB指數漲0.69%，西班牙IBEX 35指數勁揚1.49%。
(時報資訊)
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