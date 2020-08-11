1.興勤(2428)：Q2雙率寫新高，每股賺2.64元，開盤向上邁大步，上漲逾3%。

2.新至陞(3679)：Q2單季每股賺3.77元，環保噴塗技術擬擴大導入助攻後市，今早彈上95元。

3.貿聯-KY(3665)：7月營收創高，歐洲地區解封出貨恢復明顯，經過3日高檔盤整後，今早突破210元反壓。

4.同致(3552)：7月營收5.46億元，年、月雙增，股價自百元回落後穩在90元之上，今早上彈半根漲停板。

5.冠德(2520)：7月營收月增14.13%、年增17.72%，股價重回漲升軌道，再度叩關36元。

6.圓剛(2417)：宅經濟助攻，7月營收月增逾7成、年增翻2倍，早盤漲逾5%，一度觸及漲停。

7.中華(2204)：7月營收年增8.39%，早盤漲逾2%，重返40元。

8.富邦金(2881)：奪EPS、稅後淨利金融雙冠王，三大法人昨轉買超，早盤小漲。

9.國泰金(2882)：國壽投資印尼Bank Mayapada踩雷，H1 EPS降至2.15元，早盤跌逾1%。

10.愛地雅(8933)：7月營收年增逾4成，早盤放量漲逾6%，一度觸及漲停。

11.永冠-KY(1589)：風電產業復甦，7月營收寫新高、H1轉盈，三大法人昨轉買超千張。早盤挾量漲逾2%。

12.聯強(2347)：H2喊衝，全年EPS挑戰5元，甩外資轉賣超，早盤上揚逾3%，站穩所有短均。

13.美食-KY(2723)：Q2獲利直逼去年同期，7月營收亦寫半年新高，晨盤逆漲逾4%，重返百元。

14.中鋼構(2013)：7月營收為年減1成，前7月亦減28.49%，股價黯淡走低近2%。

15.客思達-KY(2936)：Q2擺脫連四季虧損，7月營收亦年增，早盤飆上18.15元漲停價。

16.陽明(2609)：上月營收月增率12.2%，不畏外資轉賣超，晨盤續登漲停，連拉兩根漲停再創短波高點。

17.恆大(1325)：7月營收年增534.6%，口罩需求續增溫，惟外資連2日賣超，股價位高修正，一度下挫至178.5元之跌停，200元bye。

18.中菲行(5609)：Q2每股獲利3.74元賺贏去年全年，早盤強漲逾6%，衝上波段新高價。

19.明泰(3380)：Q2轉盈，H1每股賺0.15元，今逆勢走揚2%，攻克季線。

20.茂迪(6244)：Q2提前轉盈，每股盈餘0.51元，連拉三根漲停慶賀，登2年高，今委買張數高掛13萬張排隊。

21萬達(5220)：7月營收月增46.16％，法人估Q3仍有兩位數成長，今拉出第二根漲停後遭獲利回吐，盤中漲幅收斂至5%。

22欣普羅(6560)：7月營收0.55億元，年增119.03%，晨盤急拉大漲6%，登今年高。

23.盛達(3027)：7月營收0.67億元，年增48.88%，早盤吸引買盤湧入一度觸頂，改寫近2年半高價。

24.興農(1712)：H1每股賺0.9元，7月營收年增14.03%，近期獲法人偏多操作，早盤衝高3%，登20元及1年高。

25.南亞科(2408)：7月營收近5月低，惟Q3展望持穩，早盤吸引低接買盤承接，股價反彈2%，力返5日線。

26.東哥遊艇(8478)：今起執行庫藏股，跳空漲停鎖住。

(時報資訊)