德國外長稱白俄總統大選合法性充滿疑問，敦促歐盟重新考慮對白俄羅斯實施制裁。

據德國之聲報導，德國外交部長海科·馬斯（Heiko Maas）稱柏林「強烈質疑」本月9日白俄羅斯的總統大選合法性，盧卡申科勝選充滿爭議。就此，馬斯敦促歐盟考慮重新搬回2016年撤銷的制裁。

德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）譴責白俄大選不符合「民主選舉」的標準，不被柏林政府接受，稱歐盟正在討論如何回應。

許多德國議員和官員也就此問題發聲，稱白俄選舉結果一年比一年假，柏林政府和歐盟必須對此採取立場。

8月9日，白俄羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）以80%的得票率連任當選總統。這是盧卡申科自1994年執政以來擔任總統的第六任期。大選結果出爐後，白俄羅斯首都明斯克和各地上有千人上街抗議，慘遭警察鎮壓。

盧卡申科被西方常常稱為「歐洲最後一位獨裁者」。

2016年歐盟國家稱白俄羅斯在成為法治上有進步，撤銷了對白俄羅斯的制裁。

(中時新聞網)