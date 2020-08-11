Reporter Stephen Curry living his best life.🤣🤣



(via kgstoney/IG) pic.twitter.com/nvZRUyofmq — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) August 10, 2020

新科PGA錦標賽冠軍森川柯林(Collin Morikawa)在賽後記者會遇到一位身價最高的「記者」率先發問，他自稱是「Underrated Media」旗下的成員，名叫史蒂芬柯瑞(Stephen Curry)，也就是全世界最有名的職籃球員之一！

NBA復賽之後，勇士隊因為戰績差被排除在外，柯瑞閒著沒事又身為高爾夫球迷，不肯錯過今年首場PGA大賽。柯瑞問森川說，他是否屬於那種會一直盯著計分板的人，森川在回答問題之前先說他很意外看到柯瑞。「我之前就看到你了，我的桿弟是狂熱勇士球迷，我本人是洛杉磯球迷(湖人或快艇)。」森川笑說自己是徹底的洛杉磯男孩，也表示他習慣盯著計分板，而且不會因此有壓力。

柯瑞還說他願意擔任森川的桿弟，「我接下來3個月都沒事做，需要的話可以找我。」柯瑞在勇士的年薪高達4000萬美元，可能是史上身價最高的桿弟，大概也不須跟選手拆帳了。畢竟森川奪冠獎金198萬美元，扣掉聯邦與加州的重稅，只剩下99萬美元。

此外面對日本記者，身為日裔美國人的森川也說他雖不會日文，但知道日本是他的家，他也去過日本並且認為日本的食物最好吃，「這次奪冠就要吃日本料理來慶祝。」

(中時新聞網)