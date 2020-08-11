台南一中、台中一中開戰！日前有人把南一中的小書包掛在中一中校門口，挑釁行為引發兩校學生網路互嗆。加上南一中今年無人上榜台灣大學醫學系，被諷「台南人糖吃太多變笨」，戰火愈演愈烈！

都是「一中」，台南、台中互不相讓，都覺得自己才是「正宗一中」，網路上不時有兩校學生、校友「打嘴砲」。這次事件的導火線為，一名網友在臉書社團「靠北台中一中2.0」分享一張照片，一個南一中小書包，就掛在中一中校門口的「中」字上，原PO大表不滿，留言「是狗喔」。

今年大學指考放榜，南一中破天荒沒人上台大醫學系；校方表示，有2位考生成績達台大醫學系錄取標準，但其中一人志趣不在醫學，錄取台大電機系，另一人改填高醫醫學系。

結果這件事被支持中一中的網友拿來作文章，酸「提個小建議，假如明年榜單不希望太慘，只能求台南市政府下令禁糖了」，暗諷台南人可能糖吃太多（食物偏甜）了。

南一中學生群情激憤，連沒念過南一中的台南人也加入戰局，痛批「扯到吃的也太誇張」、「台南人惹到你了嗎」、「為什麼一定要念台大醫學系」。中一中校友跳出來指責，「拜託別拉低我們學校素質，你太超過了」。

(中時新聞網)