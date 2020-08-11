中央災害應變中心今（11日）上午舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（實習記者朱世瑋攝）

依據中央氣象局資料，輕度颱風米克拉今（11日）上午7時許中心位於西南方約60公里的海面上，以每小時24公里速度，向北北西進行，暴風範圍正籠罩澎湖及金門，中央災害應變中心統計，颱風已釀成11件災情、1人輕傷，金門預計下午2時許脫離暴風圈。

中央災害應變中心今（11日）上午舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐特別提醒中南部山區道路要注意土石鬆軟，另外，離島地區地方政府要確實掌握遊客安置數量，若遊客急著回台，相關交通也要多加注意。

徐國勇持續呼籲，海浪還是蠻高、蠻大的，要持續宣導民眾還沒平靜之前，盡量不要從事海上相關的活動，避免危險。

中央災害應變中心指出，全國共有雲林口湖、嘉義大林等2處積淹水災情，目前積淹水已退，曾停電戶數192戶均已修復，電信基地台3處修復中、自來水及河堤均無災情。

此外，一般災情部分桃園市1件、台東縣1件、高雄市4件、台南市1件、澎湖縣2件、金門縣2件，全國共11件，多為路樹、圍牆傾倒，其中僅有桃園婦人遭落石擊中，所幸未有生命危險。

中央氣象局指出，由於颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，澎湖已有10至11級強陣風，金門將有11至12級強陣風，應避免前往海邊活動；台灣本島西南部及東南部地區仍有豪雨或大雨發生的機率，防範積淹水災害。

內政部再次呼籲，這段期間在家做好防颱因應措施，請不要到公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向，請記得颱風天在家最安全。

(中時 )