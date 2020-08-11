台中市府表示，放話無助解決問題，希望事情圓滿解決；市府盧秀燕說，等待法務部和市府進行磋商協調。（盧金足攝）

台中市府今日舉行市政會議，首度出現「政風處長」缺席的情況。（盧金足攝）

法務部廉政署派任台中市府新任政風處長詹政曇五日上任，但今天上午九點卅分市長盧秀燕主持市政會議，官員席上並未排出「政風處長」的名牌，市府表示，因為詹政曇還未宣誓、布達，所以不安排參加市政會議，市府表示，放話無助解決問題，希望事情圓滿解決；市府等待法務部提幾個名單，盧秀燕表示，等待法務部和市府進行磋商協調。

今天上午由盧秀燕主持的市政會議，來自市府團隊的廿九個局處，與廿九個區長全部出席市政會議，但以往在長方形的官員席會議室中，市長斜對面的「政風處長」座位，今天騰空，也不見「政風處長」的名牌。

而市政會議之前，盧秀燕主持的團隊會議，詹政曇也未獲出席通知，在接下來的市會議同樣缺席。

詹政曇五日市府上任，但依規定需由市長主宣誓布達，但到今已一周時間，詹政曇的個人資料已列在市府官員的網站，卻未公布交接儀式。市府政風處長在前處長張榮貴去年一月退休後，暫由副處長許金來代理政風處長，盧秀燕也肯定許金來，屬意由他真除升任政風處長，但傳出法務部另有人選，派任詹政曇到市府上任。

因政風處長人選是由中央一條鞭，市府質疑法務部未與地方協商，人選未獲，市府今日在市政會議拿掉「政風處長」坐位，虛位以待的「政風處長」人選未定，市府否認摃上法務部，台中市政府表示，放話無助解決問題，希望事情圓滿解決。市府等待法務部提幾個名單，和台中市政府進行磋商協調。

(中時 )