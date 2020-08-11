根據美國媒體報導，隨著鵜鶘止步於例行賽，總教練簡崔恐怕會在近日內被拔掉兵符，繼任人選有可能是湖人助教奇德或是快艇副手泰隆盧。

鵜鶘本季雖擁有選秀狀元錫安威廉森，但復賽後的6場比賽僅拿到2勝，徹底與季後賽無緣，也因而傳聞簡崔的烏紗帽可能不保消息。

《The Athletic》記者威廉報導，NBA目前流傳的秘密就是簡崔待在鵜鶘的時間不會太久。爆料天王沃神透露，一旦鵜鶘開除簡崔，奇德和泰隆盧可望成為鵜鶘總教練的候選人。

鵜鶘總裁大衛葛瑞芬先前效力過太陽和騎士，奇德、泰隆盧都曾是他的部下。2016年大衛葛瑞芬拔掉布拉特的兵符，將原為副手的泰隆盧拔擢為教頭，該季騎士在總決賽1比3落後的劣勢下從連贏勇士3場比賽，摘下隊史第一個總冠軍。

簡崔在2015年夏天入主鵜鶘，多次傳出有可能被解雇的消息，但總是只聞樓梯響不見人下樓，不過，這次復賽的戰績令球團失望，更讓球團不滿的是，狀元郎錫安威廉森公開表態對於上場時間過少而不滿，這恐將是簡崔走人的催命符。

(中時 )