人民幣兌美元中間價11日報6.9711，較上日6.9649，跌62點或0.09％，連跌兩日。

中間價較10日下午4時30分收報6.9701，跌10點；較晚上11時30分收報6.9621，跌90點。

在岸人民幣（CNY）11日開盤升20點，後升幅擴大，9：57報6.9527，升91 點或0.1307％，離岸人民幣（CNH）開平盤，9：58報6.9448，升141點或0.2026％。

(工商 )

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