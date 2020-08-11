人民幣中間價貶62點 在岸價開盤漲20點 10:102020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價11日報6.9711，較上日6.9649，跌62點或0.09％，連跌兩日。 中間價較10日下午4時30分收報6.9701，跌10點；較晚上11時30分收報6.9621，跌90點。 在岸人民幣（CNY）11日開盤升20點，後升幅擴大，9：57報6.9527，升91 點或0.1307％，離岸人民幣（CNH）開平盤，9：58報6.9448，升141點或0.2026％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #在岸價 #開盤 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶鋼四連漲 中鋼恐跟進 04:102020/08/11 證券．權證 永冠-KY上半年轉虧為盈 今日舉辦法說會 09:592020/08/11 財經 力達-KY營收回穩有感 營收連5個月成長 09:382020/08/11 財經 大陸A股開盤緩步上攻 10:402020/08/11 財經 飛天豬領漲 陸陷通膨隱憂 04:102020/08/11 焦點新聞 《商情》需求樂觀 BDI指數續漲0.3％ 10:002020/08/11 財經 食材價格飆升 餐飲業台商苦撐 04:102020/08/11 焦點新聞 《鋼鐵股》中鋼盤價可望連4漲 Q3拚轉盈 10:172020/08/11 財經 《期貨》8月台指期下跌29點 金融開高、電子開低 09:092020/08/11 財經 熱門股－錸德 轉型有成強攻漲停 04:102020/08/11 證券．權證 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 美企拚自保？分析師驚曝蘋果扶植陸企目的 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 陸砸錢扶植半導體 外媒潑冷水：仍落後美台韓 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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