想要提前體驗全新的蘋果（Apple）作業系統，其實方法很簡單。為了加速系統的研發與改進，蘋果先前就推出了Apple Beta Sofeware Program，凡有Apple ID的用戶都可以申請加入。而繼釋出iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur等系統的公測版（Public Beta）之後，Apple Watch專屬的watchOS 7公測版也推出了，不過升級前請特別注意以下要點！

一、要體驗 iPhone 得先升級

根據蘋果規定，Apple Watch在使用之前一定需要搭配iPhone來啟用。而若是想將Apple Watch升級到watchOS 7，必須「先」將搭配的iPhone升級到iOS 14，否則Apple Watch升級之後會無法與iPhone配對並啟用。

讓iPhone提前升級到iOS 14的方法一樣，也是在Apple Beta Software Program申請加入，以Apple ID登入，先升級至iOS 14 Public Beta即可。在iPhone升級成功後，再為Apple Watch升級watchOS 7即可。

二、watchOS 7升級後無法降級 請注意

針對watchOS 7 Public Beta，蘋果指出一但升級，無法再降級回原來版本。而由於Public Beta仍處於開發階段，會有部分App將無法配合使用，或者有一些功能還不完整，請先做好心理準備。

三、VoiceOver功能尚不支援 請留意

此外，蘋果也指出VoiceOver功能無法在watchOS 7 Public Beta中使用，這項功能是可協助盲人使用Apple Watch的關鍵，如果你很依賴這項功能，請不要升級到watchOS 7 Public Beta。

就如同想要體驗iOS 14、macOS Big Sur的Public Beta都不太建議安裝到工作用設備中一樣；若不想watchOS 7 Public Beta因為有部分功能還不完整，因此影響使用體驗，也是建議安裝在非工作用的設備中。但有鑒於擁有第二支Apple Watch的用戶應該是少數，建議請先妥善評估之後再進行watchOS 7升級的作業，以免影響後續使用體驗。如果你擔心升級後影響體驗，事實上解決方法也很簡單，只要多點耐心等到秋季蘋果推出正式版再升級即可。

watchOS 7加入的新功能包含洗手秒數偵測、錶面共享、睡眠監測，還有全新的舞蹈運動模式等等，不適用於Apple Watch Series 1以及Apple Watch Series 2，僅能適用於Series 3之後的機種，還請留心！

(科技)