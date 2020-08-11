近年兒少遭受照顧者不當管教或身心虐待事件頻傳，台南市政府社會局家防中心統計發現，去年台南市家庭內兒少保護案件通報案件共1628件，其中有將近9成的施虐者是直系親屬，包含父母或祖父母；其中，5成1的施虐者習於體罰或不當管教，3成5的施虐者具負向情緒行為特質，3成1的施虐者缺乏親職教育知識，凸顯親職教育需有效強化，才能預防兒少虐待事件的發生。

家防中心表示，施虐者小惠（化名）育有6名子女，先生忙於工作，小惠獨自負擔子女教養責任，為求公平養育每位孩子而採嚴厲教養，並未留意每個孩子都有不同身心需求與特殊性。

其中，排行老五的女兒小芸（化名）因渴望母愛，為獲得小惠更多關心，頻繁出現偏差行為，讓小惠束手無策，不知如何教育，只要小芸一出現脫序行為，小惠便用棍子管教，導致小芸身上多處瘀傷。

家防中心社工發現介入後，即提供親職教育服務，鼓勵小惠參與多元化親職課程及個別心理諮商服務，並在小惠接受親職教育期間，提供臨時性照顧協助，讓小惠從親職教育服務中自我覺察，發覺孩子偏差行為的原因與動機，並運用所學的教養方式，一步步修復與小芸的親子關係，如今不僅不再有不當管教情事，當小惠面臨管教問題時，也會主動與社工或心理師討論。

家防中心認為，為了預防兒虐事件的發生，經分析施虐者施暴成因及重視相關兒虐發生成因，並提出有效預防的策略後，目前透過積極發展多元化親職教育服務，強化施虐者情緒管理能力、提升親職知識與能力、妥適連結社會資源，希望降低兒少再受暴的風險，讓台南的孩子有安全友善成長的環境。

(中時 )