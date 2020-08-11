真好玩(8491)新作《天啟紀元》在台灣上市搶下雙平台冠亞軍寶座後，7月29日搶攻韓國市場，一推出即大受好評，首日上線人數達5萬人，上市至今滿10天，擠入韓國Google Play營收排行前35名，為真好玩再添佳績。

真好玩7月自結營收0.79億元，月增11.48％，年減44％，營收逐月攀升。董事長周玄昆表示，因《天啟紀元》推出，讓整體營收逐漸回穩。8月搶攻韓國市場，以過往真好玩成功營運經驗，將再添營運柴火，帶動真好玩營收大幅成長，下半年營收看俏。累計前7月營收4.92億元，年減63.8％。

周玄昆指出，以Sensor Tower調查顯示，2020年Q2韓國手遊市場手遊總下載量將近1.6億次，較去年同期成長14.5％；而Google Play和App Store手遊總收入超過11.9億美元，年增23.8％。今年韓國手遊市場不管在遊戲下載或收入上對比去年都有明顯成長，此時推出《天啟紀元》更能有效把握市場機會點。

真好玩於7月初展開韓國《天啟紀元》事前預約活動就已經吸引近30萬名玩家參與，而正式上市後，所推出的版本也是台灣優化的遊戲版本，不論在遊戲留存、付費等皆有明顯成長，更取得Google Play平台的遊戲推薦，營收亦搶進排行榜前35名內，8月韓國市場可貢獻完整營收，第3季營收成長可期。

(時報資訊)