美股周一道瓊大漲357點、那指連2跌。台股今日開盤下跌37.54點，為12856.46點，大立光(3008)除息首日，股價震盪盤中一度翻黑，填息之路走得蹣跚，台積電(2330)、聯發科(2454)小跌壓盤，金融股來撐盤，台股價跌量縮，力守5日均線。分析師表示，台幣維持升值趨勢，早盤升值1.4角，熱錢仍在，台股守住5日均線，各均線維持多頭排列，預期短線上將在13,000點前盤整，中長線仍維持多方架構不變，鴻海周三(12日)法說釋出的產業訊息值得留意。

盤面上大立光今日除息，每股配發79元，總計將發105億現金股利，股價在平盤上下游移，小碎步填息，守住月線；台積電及聯發科7月營收雖然都不錯，但都壓在平盤上下游移；太陽能族群人氣旺盛，茂迪(6244)Q2轉盈，毛利率16%創近10年新高，股價漲停鎖在12.7元，買單逾5.7萬張在排隊；長線運費看漲，陽明(2609)開高後直奔漲停板7.81元、；金融股今日發揮撐盤實力，富邦金(2881)、台新金(2887)聯袂上漲；生技股今日人氣渙散，上市櫃生醫指數皆翻黑，康友-KY(6452)董事長失聯，今日再度跳空鎖跌停85.9元，1.1萬張排隊想要賣。

分析師指出，台股早盤雖然有些壓力，但仍守在五日線上，多頭格局未變，目前資金行情充沛撐盤，但接下來需要觀察資金行情熱度能否持續。美國國會第四階段紓困方案協商在上週破局，在總統川普馳援下，每週600元的失業救濟金減為每週400元，對美股散戶來說，銀彈補給縮水，股市預期將呈震盪，恐將連帶影響到台股表現。

(時報資訊)