近期金融股的負面消息不斷，先是稍早興隆集團破產案中信金(2891)不幸踩雷，接著又有傳言富邦金(2881)旗下北富銀授信弊案，昨天更驚傳國泰金(2882)印尼轉投資踩雷。接踵而至的消息打壓金融股多頭，但據15家金控自結7月稅後獲利645億元，月增達233%，年增也有18%，表現並不差。金融類股的成交量持續維持在5%以下的低量。

法人認為，全球央行實行貨幣寬鬆，低利率環境延續，國銀利差承壓，不利淨利息收益增長；壽險業受惠全球資本市場續強，股債利得可支撐獲利表現，惟須留意恆常性收益承壓，觀察保單面的結構優化效益，進入利差結構調整期；投資建議方面，壽險業獲利可望持續受惠資本市場表現，建議布局評價偏低個股；銀行則建議以高現金殖利率為布局方向。

分析7月金融股的獲利情況，銀行業方面，核心業務穩健，且受惠全球資本市場表現佳，投資收益挹注獲利增長。壽險業而言，7月為現金股利入帳高峰，加上全球資本市場表現佳，資本利得推升獲利向上。

(時報資訊)