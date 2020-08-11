大陸寶鋼連續四個月調漲鋼價，大宗底材熱軋每噸漲人民幣200元，可望帶動中鋼(2002)第四季盤價續漲，開月盤的熱軋等產品價格亦可望連四漲。

中鋼銷售增加，7月營收246.89億元，月增3.22%，年減19.76%。隨著鋼價連續三個月調升，加上鋼鐵旺季將報到，中鋼有機會力拚第三季起轉虧為盈。

大陸寶鋼連續四個月調漲鋼價，昨日開出9月內銷盤價全面上漲，包括熱軋等多項鋼品，每公噸調漲人民幣200～400元，其中熱軋漲人民幣200元、漲幅約3.8%，為7月以來單月最大漲幅，冷軋亦漲每公噸人民幣260元。寶鋼持續漲價，市場預期，將帶動中鋼將於下旬開出的10月和第四季內銷盤價都可望跟漲，增添中鋼第四季獲利空間。

由於國際煤鐵礦原料價格，維持高檔不墜，且中國大陸鋼鐵庫存保持在正常水位，並持續去化，近期大陸鋼價應有機會繼續偏多，將有助於中鋼8月底開漲盤。

中鋼第三季營運可望出現轉機，目前股價重新站回20元之上，周一外資反手買超3612張；隨著第三季鋼市淡季不淡，第四季可望進一步迎來旺季，有助於中鋼第四季獲利比第三季持續增長。中鋼目前股價來到20.3元，重新邁向填息的走勢。填息目標價為20.7元。

隨著中鋼10月單月盤價續看漲，中鋼集團中鴻(2014)9月盤價亦有機會續漲，第三季鋼價回升，也可望帶動中鴻本季營運同步力拚轉盈。

(時報資訊)