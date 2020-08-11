近年受文蛤養殖產業波動影響，帶動環文蛤需求提升，市售環文蛤為漁民海邊捕捉，產量不多。為因應養殖產業對於環文蛤之需求，農委會水產試驗所成功建立環文蛤種苗人工繁殖技術，為貝類養殖產業再添生力軍，同時也提供資源復育的種苗來源。

水試所指出，環文蛤屬簾蛤科，在台灣只記錄環文蛤一種。環文蛤具有黃褐色的圓形外殼，殼緣圍繞一圈紫色，蛤肉前端之斧足與出入水管呈紅色，因此俗稱赤嘴，主要棲息在河口或砂泥質的淺水區，台灣西半部潟湖、淺灘地和潮間帶皆可見其蹤跡。目前市場上販售的環文蛤皆是漁民在退潮後至海邊以蛤耙捕捉，產量不多。

水試所指出，近幾年文蛤養殖產業不穩定，導致價格節節上升之外，也帶動環文蛤需求，其售價由原先的每臺斤30元上漲至50元。部分文蛤養殖業者開始將環文蛤納為替代文蛤的選項之一。

水試所指出，由於環文蛤對環境耐受能力強，在生態與環保上亦具有特殊指標地位，其資源量的變化可作為環境評估之參考。此外，因其採捕方法特殊，使其成為發展觀光休閒漁業的熱點，因而受到地方政府的重視，紛紛向水試所提出增裕資源之需求。

水試所海水繁養殖研究中心因應養殖產業與資源復育需求，積極投入環文蛤人工繁殖研究，已成功建立相關技術，今年預計可量產200萬粒種苗提供放流，進一步增裕台灣西部沿近海域之環文蛤資源。

(工商 )