蘋果（Apple）大力扶植的陸廠立訊，因前陣子吃下了緯創崑山iPhone組裝廠，成為市場熱門焦點，更震驚了鴻海集團創辦人郭台銘。而外媒解讀，蘋果此舉是為了避免供應鏈遭到美陸貿易戰波及，而準備將供應鏈切分成兩派，一派專為大陸市場製造iPhone，另一派鎖定非大陸市場。

金融時報10日報導，美陸緊張局勢持續升溫，美國拚命把陸企踢出全球科技鏈，立訊收購緯創陸廠也許是象徵iPhone供應鏈即將分裂。招商銀行分析師Alex Ng表示，在貿易戰和科技戰中，蘋果會祭出這招也是可以預期的，最後可能會出現一套系統給大陸、另一套系統專攻非陸市場。

瑞信分析師Kyna Wong也表示，大陸電子製造商出頭的理由之一，很可能是蘋果想讓供應鏈達到某種程度的本土化。

業界人士認為，蘋果未來會讓鴻海、和碩、緯創等廠商拓展大陸以外的產能，以供應美國以及其他市場需求，而近日積極扶持的立訊則成為大陸市場的iPhone主要組裝廠，估計立訊可望取得20%的iPhone訂單，與大陸目前的iPhone市佔率相當。

(中時新聞網)