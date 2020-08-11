王浩宇臉書。

王浩宇臉書。

桃園市議員王浩宇目前不僅要面對當地選民已經送出的第一階段罷免，還因為自己在6月時在臉書上的言論，遭到前高雄市議長許崑源的遺孀提告，但沒想到王浩宇不僅沒有反省，昨晚竟又在臉書上再度出言不遜。

王浩宇在臉書上表示，對於網路、現實中對他討厭「都OK」，但是「什麼許崑源議長托夢所以提告」，這些人竟然都護航得下去，「會不會太離譜？」擺明是針對許崑源的遺孀林絲娛日前「議長託夢提告」的說法，這篇文章發出後，網友統統氣炸了。

而不僅是該篇文章，王浩宇還另外發布林絲娛進行提告的影片，表示「忍耐是有極限的」，痛批用死者來操縱議題應該適可而止、不應該怪力亂神！

對於王浩宇連續發布兩篇文章攻擊許崑源議長的遺孀林絲娛，引發眾怒，表示「你是不是男人?連個人家遺孀你也嗆」、「告你剛好而已」、「你自己先消費死者惡性評論，做錯在先」、「我們桃園市民忍耐你王議員也是有限度的！」

(中時新聞網)