美國衛生部長阿薩爾（左2）與外交部長吳釗燮（右）11日早上會面，雙方在會談前先簡短的致詞，隨後即進入會談場所。圖左為AIT處長酈英傑。（鄭任南攝）

美國衛生部長阿札爾今天會晤我外交部長吳釗燮，阿札爾在會面前致詞肯定了台灣的公衛領導地位，台灣的成就應該被世界舞台認可，台灣也應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長。

阿札爾開頭即表示：「很榮幸為川普總統帶來問候。」新冠病毒的危機提醒了我們台灣在國際舞台上有許多讓人引以為傲的成就。台灣的防疫措施是世界的典範，也向鄰國伸出援手，包括太平洋島國，以「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的標語捐贈物資，並提供直接的技術協助。

阿札爾認為，台灣的成就應該被世界舞台認可，台灣也應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長，「這點我已經多次在世界衛生組織中闡明，然而，台灣在過去四年內都無法以觀察員的身分參與世界衛生組織。」

阿札爾說，一直以來親眼見證將台灣排除在國際場域外所導致的傷害和負面結果。例如在2018年的春天，世界衛生組織緊急呼籲籌募資金，以因應剛果民主共和國西部地區爆發的伊波拉病毒疫情，台灣有意捐助一百萬美元作為這場重要戰役的基金。但由於台灣在世界衛生組織中的地位而引起的政治爭論，最終使這項捐款胎死腹中。

他強調，國際組織在任何時刻，尤其是在疫情大流行期間，都不應該成為玩弄政治的場域。國際組織應作為促進有建設性、開放對話及合作的平台而開放精神正是台灣防疫措施的指導方針，美國對台灣的這項成就深感驕傲，我們也將持續提倡台灣在公共衛生等重要議題上，能為世界做出的諸多貢獻。

吳釗燮致詞表示，阿札爾部長此時訪台相當及時，目前全球仍處於新冠肺炎大流行之際，許多國家可能必須面對第二波，甚至第三波疫情的反撲。台灣透過相關機構投入資源，超前部署與即時反應，讓台灣人民得以維持正常生活，不受病毒威脅的干擾。

吳釗燮指出，事實上，威脅對台灣人民早已是家常便飯，不論是來自軍事、外交或疾病等威脅，已是我們的日常經歷。台灣在2003年SARS疫情爆發時學到了慘痛教訓，也由於這些寶貴經驗，台灣讓全世界知道，一個開放社會透過民主機制身署，可以更有效對抗病毒。相對於威權國家的官員畏於揭露事實，在台灣的透明模式下，政府無法說謊或隱瞞。

吳釗燮說，我們也瞭解，對抗國際疫情無法孤軍奮戰。在疫情期間，台灣已經捐贈其他國家超過5100萬片醫療口罩，其中有超過1000萬片捐給美國，我們也捐贈其他個人防護裝備，以協助保護第一線醫護防疫人員。台灣並不要求任何回報。事實上，我們有時遞送救援物資時必須保持低調，以避免造成受贈方的困擾，來自北京的困擾。

吳釗燮又說，台灣對於這些困擾並不陌生。由於中國持續施壓，企圖壓迫台灣中方政治條件，使台灣成為另一個香港，這讓我們的處境日漸，而我們有幸有美國及如同阿札爾部長一樣熱心的摯友，在每一項為台灣爭取更多國際空間的戰役中都堅定支持著我們。我們知道這不只涉及到台灣的地位，更是關乎面對威權的侵略時如何捍衛民主制度。台灣必須獲勝，民主才能長存。

(中時 )