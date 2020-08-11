上證指數11日開盤漲不足1點後漲幅持續擴大。10：17報3,404.25點，漲25點或0.74％。

上證指數開盤報3,379點，升不足1點或0.01％。

深成指開市報13,668點，升10點或0.08％；現報13,774.67點，升117.36點或0.86％。

各類股個別發展，鋼鐵、化工、水泥、石油、煤炭、房地產、電力股持穩；有色金屬、金融股偏弱。

(工商 )

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