大陸A股開盤緩步上攻 10:402020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數11日開盤漲不足1點後漲幅持續擴大。10：17報3,404.25點，漲25點或0.74％。 上證指數開盤報3,379點，升不足1點或0.01％。 深成指開市報13,668點，升10點或0.08％；現報13,774.67點，升117.36點或0.86％。 各類股個別發展，鋼鐵、化工、水泥、石油、煤炭、房地產、電力股持穩；有色金屬、金融股偏弱。 (工商 ) #開盤 #上證指數 #A股 #緩步 #日開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 大立光除息秀上演 大盤個股輪漲不斷 09:232020/08/11 財經 15檔營運五強股 業績疫路發 04:102020/08/11 產業特刊 新指數介紹系列三之一－臺指公司三檔指數 盤中全都露 04:102020/08/11 證券．權證 陸網路教育成長飆 A股科技樂 04:102020/08/11 投資理財 電子、疫情受惠股聚焦 12檔業績創高 搶先布局 04:102020/08/11 產業特刊 《美股掃瞄》價值股吸金 道瓊指數勁揚357.96點 08:522020/08/11 財經 《國際金融》景氣股撐盤 歐股收高 10:002020/08/11 財經 利潤飆10倍 養豬概念股高飛 04:102020/08/11 焦點新聞 熱門股－錸德 轉型有成強攻漲停 04:102020/08/11 證券．權證 《晨間解盤》量縮上漲 恐量價背離(日盛投顧提供) 08:592020/08/11 財經 財經熱門新聞 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 美企拚自保？分析師驚曝蘋果扶植陸企目的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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