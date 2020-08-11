光學鏡頭廠大立光(3008)今天除息，早盤以小紅開出，一度填息50%，不過隨後股價翻黑呈現貼息。

大立光今天除息，每股配息79元，早盤股價以小漲5元開出，盤中一度上漲40元，填息約50%，不過隨後股價由紅翻黑，除息首日表現平平。

儘管受惠於三星等非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，及受新冠肺炎疫情延遲數周上市的蘋果iPhone新機啟動拉貨，大立光7月合併營收回升到46.12億元，月增11.51%，優於公司原預估，且大立光表示，8月有機會好一點，但今天大立光除息開紅翻黑，顯示市場對下半年智慧型手機市場需求仍謹慎看待。

大立光上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

大立光7月合併營收46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

(時報資訊)