蛟龍突擊隊水下射擊實訓

中國大陸海軍特戰隊「蛟龍」突擊隊駐在南海三亞，以在水下執行各種特戰滲透任務聞名。

據《動力》（The Drive）網10日報導，中共機關報《人民日報》罕見公開了「蛟龍」突擊隊的演訓畫面。

由於水下的種種特殊因素，這些特戰隊員必須接近目標，才能彌補武器射程的限制。而其中一種武器，就是因應特戰隊員水下射擊要求而研製的特種步槍QBS-06。它雖然沿用了通用的5.8mm口徑，但最大的特點在於，採用了大長徑比的水下步槍彈。

整體來說，QBS-06類似俄羅斯海軍突擊隊員使用的APS水下突擊步槍。而當初蘇聯會打造APS，顯然是用來對付美國蛙人襲擊，而它無論在大小，或是配置上，都宛如AK-47突擊步槍。

Jiaolong Commandos, aka "Sea Dragon", is an elite force unit of the #PLA Navy, specializing underwater operations. Here is the exclusive training footage of this mysterious force unit. pic.twitter.com/LH8kLPJSrA — People's Daily, China (@PDChina) August 10, 2020

Chinese-made QBS06 underwater assault rifle pic.twitter.com/eoczHBison — Caesar (@Ninja998998) April 30, 2020

而「蛟龍」突擊隊員手中QBS-06所採用的，是陸製5.8×42公釐專用箭形水下步槍子彈。子彈彈頭如長箭頭型的5.8公釐子彈，彈身細長、尾端面較小。至於彈尖直徑則為1.5公釐，而旨在保證子彈在水下飛行時能保持穩定。

(中時新聞網)