美國財長穆努欽當地時間10日宣布，任何不符合美國會計標準、在當地交易所上市的企業將於2021年底前從交易所被除牌。有關建議被視為針對在美上市的中國企業的舉措。

有關行為被視為中美兩國近期糾紛的一部分。出席同一記者會的美國總統川普表示，中國未有履行中美兩國首階段貿易協定內承諾增購美國貨品的約定。

川普指，首階段貿協是很好的協議，只是對方沒有履行承諾。他認為，對方應在明年增購美國貨品。

他又認為，無論中國增購多少美國貨品，也難以補償美國民眾及全球國家人命的損失。他也重申，世界貿易組織（WTO）應該不再視中國為發展中國家，令到該國與美國及其他國家的貿易處於不公平優勢位置。

穆努欽表示，與其他華府官員上周向美國證券交易委員會提出上述建議，預期後者將於明年內落實有關建議。

他認為，屆時任何在美國交易所上市的企業應該遵從相同的審計標準，否則將被除牌。

(工商 )