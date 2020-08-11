竹崎分局偵查隊長侯宗文（右一）向縣長翁章梁說明案情。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁今天上午到嘉義縣警局頒發慰問金，肯定警方迅速破案。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉的台中榮民總醫院灣橋分院照護中心，昨（10日）上午遭一名頭戴安全帽、手持辣椒水男子闖入，對著2名女員工亂噴辣椒水後，搶走照護中心剛從農會提領出來，準備發放的8月份員工薪水99萬餘元。竹崎分局及嘉縣警察局積極追查，案發7小時後宣布偵破，犯案男子是醫院外包商離職員工，並追回現金94萬餘元。

警方表示，昨天上午10點獲報後，即前往處理並封鎖現場勘查，調閱監視器發現是一名男子獨自犯案，做案後騎乘銀色重機車往竹崎方向逃逸，縣警局長廖宗山即指示刑警大隊、鑑識科派員支援，調閱過濾近百支監視器，發現歹徒懸掛失竊重機車車牌，持續追查後鎖定鄭男。

警方表示，鄭男原是醫院外包商員工，日前因故已離職，平時財務狀況不佳，曾向地下錢莊借貸，因對醫院熟悉，勘查地形後，犯案時戴手套，頭戴安全帽，並規畫逃逸路線，逃逸時將搶得的贓款及作案衣物分別藏匿，經警方清點財物，發現贓款短少5萬餘元，鄭嫌偵訊時承認是他一人所為，供稱是將部分贓款拿去還債，警方已進一步追查贓款的流向。

嘉義縣長翁章梁今天上午也到縣警察局頒發慰問金，並由竹崎偵查隊長侯宗文解釋案情及贓物，翁章梁肯定嘉義縣警察迅速偵破案件，讓嘉義縣民有安心的生活環境。

(中時新聞網)