劉傑中發文。（圖／翻攝自劉傑中臉書）

美國衛生部長阿札爾近日拜會蔡英文時，疑似口誤把蔡總統說成「習總統」，引發外界爭論。對此，曾任主播的劉傑中昨(10日)發文分析，他列出3點認為答案顯而易見，因外國人若真的要發「習」的音，應該會念「She」，由此可證阿札爾應該是真的口誤，念成「pre-si-den-cy」。

40歲男主播劉傑中過去曾在壹電視、中天新聞台等任職，後來轉戰外景節目，有10年中英口譯經驗，昨深夜他針對阿札爾口誤風波，發文寫下：「我不是什麼權威，講話也很常犯錯，更怕大家覺得我在蹭熱度，但聽了原文之後，其實答案非常顯而易見，所以還是來蹭一下熱度」，「先說結論，美國官員說的，百分之一萬是『presidency』」。

劉傑中表示，其一是外國人若真要念「習總統」會念「President She」，而且如果要念「President Xi」，「中間絕對會停頓個零點零幾秒」，而從影片中可見阿札爾發音念的「den」和「cy」無明顯停頓點，應是真的想唸為一個字無誤。

最後，劉傑中說，每個英文單字都會有重音，如果是分開的兩個字就會出現兩個重音，若阿札爾有意念「習總統」，重音會落在「President」跟「Xi」的開頭，但阿札爾的發音是「強-中-弱-最弱」，可見那個近似「習」的發音是「cy」沒錯。

(中時新聞網)