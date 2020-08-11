新冠肺炎疫情今年肆虐全球，網路瘋傳許多疫情資訊，但尚無判斷、查證能力的兒童，該如何面對？國立台灣大學公共政策與法律研究中心與富邦文教基金會共同贊助台灣研究團隊加入「孩童、媒體及新冠肺炎病毒」研究，一份最新的針對兒童的大型新冠肺炎跨國研究計畫，研究顯示，若孩子們能對冠肺炎病毒有基礎的知識，並知道如何正確保護自己，他們才能穩健過關。然而，孩子們若大量買單網路上的假訊息，那麼他們過份擔心的可能性往往會更大。

巴伐利亞廣播電台的國際青少年與媒體教育研究中心、慕尼黑國際兒少影展 （PRIXJEUNESSE）協同國際研究人員，針對全球42個國家的4,322名9至13歲的兒童進行這項「孩童、媒體、新冠肺炎病毒」的研究，詢問孩子對新冠肺炎 病毒有什麼樣的感覺和理解，以及在此期間，孩子們如何使用媒體、排解壓力的策略為何、還有如何調節自己的媒體使用。

國立台灣大學公共政策與法律研究中心指出，在參與研究的孩童裡，2名中就有1名因新冠肺炎病毒而感到憂心忡忡。感到「非常憂心」的孩童比例在各國皆有不同，在奧地利和德國感到「非常憂心」的兒童比例較低，分別為2％和3％，但在坦尚尼亞則有4分之3的孩童感到「非常憂心」，而這份研究清楚地釐清理解和擔憂之間的關聯，關於新冠肺炎病毒以及該如 何保護自己，孩子們接收到的知識含量越少，感到「非常憂心」的比例就會越高。如果孩子被流傳的假訊息故事所吸引，他們「憂心忡忡」的比例就越高。

計畫台灣主持人暨台大公共政策與法律研究中心執行長陳正倉教授表示，由於兒少節目會影響兒少的身心發展，兒少節目的多寡及內容、品質非常 重要。兒少代表蒲思云表示，我們應破除大人瞭解就等同於孩子也瞭解的想法，直接與孩子對話，針對孩子在生活中遇到的問題提出解決方法，針對疫 情，我們也應該從孩子的角度出發，考慮更多孩子在心理層面遇到的困境，協助孩子面對問題。

立委王婉諭也以個人經驗分享，在疫情期間，小孩常常問起防疫相關的問題，都會花上不少時間跟他解釋，也會告訴他這些防疫措施背後的意義，讓孩子接收到最直接、正確的資訊。王婉諭呼籲，這樣的工作，不只有家長可以做，電視和手機網路是孩子接收資訊的兩大管道，如何能讓孩子接收到正確而易懂的消息，是我們應該努力的，例如先前衛福部拍攝洗手兒歌、給孩子的防疫影片，都值得肯定。

立委洪申翰認為，限制並不是最可怕的，最讓人恐懼的是沒有告訴理由的限制，而這可能是這個世代的兒童正在經歷的感受。因此專門設計提供給兒童的 防疫資訊，才有機會減少兒童因為不了解防疫狀況，而產生的擔憂跟恐懼。我 認為政府是有必要在這部分做得更完善，針對不同年齡層，提供精準及完整的 防疫資訊，我們千萬不能因為年紀小的兒童，還沒有機會向我們反應問題與意見，就忽視他們獲取正確資訊的權益。

長期支持這樣研究計畫的富邦文教基金會總幹事冷彬表示，台灣兒童節目的自製率過低、節目型態過度單㇐的問題，在這種國家重大危機中會更被凸顯出來，無法即時透過多元的媒體影視音作品與孩子直接對話，引發思考與行動，使得即便台灣疫情不如國際嚴重，但孩子們的憂心程度卻仍然偏高，這是需要產官學界一起正視的現實。

(中時 )