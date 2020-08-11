全世界第一間『Sealy Cinema席伊麗影廳』，即日起於桃園新光影城獨家品牌B.O.X.即日起開始試營運，這是全球眾多五星飯店選用的席伊麗床墊，與台灣新光影城經過長期籌備、斥資重本的首度跨界合作，為的就是能給消費者最與眾不同的觀影體驗，堪稱全球首發。

席伊麗台灣區經理康曉雯表示：『Sealy Cinema席伊麗影廳』全廳38席全部採用澳洲原裝進口、擁有眾多專利設計、且領先業界專為電動床設計的彈簧床墊，每組市價超過五十萬元的奢華電動床組，讓您在觀影時動動手指操作無線遙控器，即可依照您的需求調整床墊的曲線幅度，順應您的身型並提供不同姿勢的貼身支撐，給您頂級奢華的觀影享受。

Sealy Cinema席伊麗影廳『全球眾多五星飯店選用名床，打造極致奢華觀影響宴』--看電影就像在總統套房度假

成立於1881年的Sealy席伊麗床墊，不但為全球最暢銷的床墊品牌之一，還擁有骨科權威研發認證，曾數度榮獲美國財星雜誌(Fortune Magazine)評選為「全美最令人羨慕的公司品牌」。百年來，席伊麗不斷投資與創新，已為全球眾多重視睡眠的消費者帶來每晚高品質的睡眠，更是2020年全美銷售冠軍名床。

全球首發『Sealy Cinema席伊麗影廳』使用的席伊麗電動床，即為近年來席伊麗創新研發的代表作，使用比一般碳鋼彈簧更輕巧、堅固且耐用鈦合金材質的專利新一代『SRx® 美姿微調感應彈簧』系統，並獨家使用專為電動床設計的FlexiCased Edge Support『浮力式穩定承托系統』，能夠穩定床緣，給予您全方位的支撐，更有防螨抗菌的『SmarTex®智慧型感溫表布』處理以及『ComfortCore® Plus核心加強承托』設計等多項世界級專利技術，讓您得到前所未有的、不可言喻的完美感受。

全球首創的『Sealy Cinema席伊麗影廳』不僅有最頂級舒適的電動床系列，觀影者還能享受到極致尊榮的VIP服務，例如頭等艙餐車專人送餐、宛如招喚私人管家的服務鈴等各項對一的貼心服務，更有舒適的蓋毯及拖鞋可輕鬆更換，讓看電影就像在總統套房度假。歡迎追求高品質與喜愛奢華享受的您，跟我們一起體驗這無與倫比的觀影饗宴。

席伊麗電動床系列專利特色：

1. 『FlexiCased Edge Support浮力式穩定承托系統』

專為席伊麗電動床所設計，能夠穩定床緣，給予您全方位的支撐。

2. 『SRx®美姿微調支撐感應彈簧』

採用鈦合金材質彈簧，比一般碳鋼彈簧更輕巧、堅固且耐用。上層的線圈間距較緊密，提 供漸進式的適當支撐，底層線圈間距較大，能給予穩固且強力的承托。獨特的彈簧結構，更讓結構內部空氣流通，反向並排的設計更讓每個彈簧都能實現最佳穩定性，提供更舒適的睡眠享受。

3. 『ComfortCore® Plus核心加強承托』

在承托人體肩頸到腰臀處的床墊中段，添加「釋壓感應冷凝膠」等高科技舒適層，加強支撐與服貼度，提供頂級睡感。

4. 『SmarTex®智慧型感溫表布』

此智慧感溫表布處理可自動因應溫度，做出適當之表布散熱和降低濕氣等調節，讓您睡得更舒適。

Sealy Cinema席伊麗廳小檔案：

桃園新光影城5F B.O.X.席伊麗廳

地址：桃園市中壢區春德路107號

承襲百年的優良傳統，擁有與骨科權威專業團隊共同研發的『鈦合金材質-專利美姿感應彈簧』系統；鈦合金因其輕巧堅韌的特性，長期被使用在航太科技、高級高爾夫球桿上，席伊麗首度運用於床墊彈簧系統，讓您體驗四季飯店、香格里拉酒店、新加坡金沙酒店、台北寒舍艾美酒店、台北寒舍艾麗酒店、日月潭日月行館…等全球知名飯店所帶來的頂級睡眠。 有興趣的民眾不妨前往席伊麗百貨專櫃、門市洽詢。

(中時新聞網)