中國汽車工業協會11日公布最新數據，7月份，大陸汽車銷量年增長16.4％，乘用車銷量增長8.5％。同期，新能源汽車產量10萬輛，年增長15.6％，銷量則增長19.3％。

數據顯示，7月汽車產銷分別達到220.1萬輛和211.2萬輛，分別較上月下降5.3％和8.2％，年增長21.9％和16.4％。

前7月，汽車產銷1,231.4萬輛和1,236.5萬輛，年減11.8％和12.7％，降幅與前6月相比，分別收窄5.0個百分點和4.2個百分點。意味大陸汽車市場保持著穩定的增長態勢。

此外，在經歷一年的年增速下滑後，新能源汽車的增速在7月份終於由負轉正。7月新能源汽車產銷分別完成10萬輛和9.8萬輛，分別較上月下降2.4％和5.5％，年增長15.6％和19.3％。

其中純電動汽車產銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛，分別年增17.9％和24.2％；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.1萬輛和1.9萬輛，分別年增7.8％和2.7％。

中汽協表示，雖然7月產銷增長勢頭良好，但企業、終端庫存增長明顯，因此企業應重視庫存變化， 避免庫存過高而加重負擔。接下來直接促進汽車消費的力度可能會減弱，政策的節奏也會放緩，各地政府還應出台更多受益範圍更大、更穩定的消費政策。

(工商 )