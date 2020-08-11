中國汽車工業協會11日公布最新數據，7月份，大陸汽車銷量年增長16.4％，乘用車銷量增長8.5％。同期，新能源汽車產量10萬輛，年增長15.6％，銷量則增長19.3％。
數據顯示，7月汽車產銷分別達到220.1萬輛和211.2萬輛，分別較上月下降5.3％和8.2％，年增長21.9％和16.4％。
前7月，汽車產銷1,231.4萬輛和1,236.5萬輛，年減11.8％和12.7％，降幅與前6月相比，分別收窄5.0個百分點和4.2個百分點。意味大陸汽車市場保持著穩定的增長態勢。
此外，在經歷一年的年增速下滑後，新能源汽車的增速在7月份終於由負轉正。7月新能源汽車產銷分別完成10萬輛和9.8萬輛，分別較上月下降2.4％和5.5％，年增長15.6％和19.3％。
其中純電動汽車產銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛，分別年增17.9％和24.2％；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.1萬輛和1.9萬輛，分別年增7.8％和2.7％。
中汽協表示，雖然7月產銷增長勢頭良好，但企業、終端庫存增長明顯，因此企業應重視庫存變化， 避免庫存過高而加重負擔。接下來直接促進汽車消費的力度可能會減弱，政策的節奏也會放緩，各地政府還應出台更多受益範圍更大、更穩定的消費政策。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。