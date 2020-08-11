即將於3個月後競選連任的美國總統川普，選情受到新冠疫情嚴重衝擊，民調持續數月落後對手民主黨拜登。對此，川普除了一邊期待疫苗問世之外，希望全美大眾不要將新冠病毒政治化，但要將病毒全球擴散責任歸咎於陸，要全民一起砲火集中、譴責大陸。

據美媒《CNBC》報導，近期已稱新冠病毒為「中國病毒」的川普10日表示：「我們必須停止將病毒政治化，相反地，我們應該團結一致譴責病毒是如何來到美國，以及如何在世界傳播；我們將會找到源頭，並對此非常憤怒」。

稍後，川普在簽署提供租屋者若干保護以避免遭驅逐的行政命令後，再次譴責大陸，稱「這不是他們的錯，病毒是從中國來的，是中國的錯」；他同時宣稱在美國因「中國病毒」而病歿的人民，多半是來自療養院與長期看護中心。

川普近期一再譴責大陸釀成新冠疫情並重創美國，聲稱大陸在疫情爆發之初企圖隱瞞，並在今年5月中斷對一再以「大陸為中心」的世界衛生組織的金援。不過，多位公衛專家表示，川普政府在疫情出現之初疏於防範、聯邦政府之間缺乏協調應對疫情，以及初期檢測步驟錯誤，才導致今日美國成為全球確診與死亡病例皆居首位的國家。

報導指出，川普再次吹捧美國在應對疫情上有所進步，表示美國公衛官員們正持續見到「令人鼓舞的跡象」，表示在佛州與德州的新增確診率與住院率正在下降，他表示，「在這段期間結束後，我們將見到美國一切仍良好」。

(中時新聞網)