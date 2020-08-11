日本地區性銀行持續貸款給受疫情創傷的中小企業，使得在七月的銀行貸款總金額創下史上新高。

日本中央銀行在周二公布的資料顯示，由於大型公司對資金需求的放緩，使得大型銀行貸款金額的年增速度有放慢，顯示央行加強印鈔票對於舒緩企業資金壓力有很大幫助。

七月整體銀行和「Shinkin」信用合作社的貸款較去年同期上升6.3%，增速為自該數據於2001年出現以來最快，亦較六月的6.2%稍快些，總金額為572.7兆日圓(約合5.4兆美元)來到歷史新高。

主要大型銀行的貸款金額增加7.8%，較六月的8.6%增速放慢。地區性銀行在七月貸款增加5.1%，快於六月的4.7%。

日本央行官員表示，大型公司的資金需求似乎走上自己的路，有些借款人開始轉移到商業票據和公司債來籌措資金。而中小企業繼續利用由政府擔保和較划算的貸款增加，不過增速在未來可能放慢。

(時報資訊)