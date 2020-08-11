IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）2020年第二季本業獲利動能暢旺，稅後淨利衝上8.32億元、每股盈餘（EPS）達1.29元，雙創近6年高點，表現優於市場預期。累計上半年稅後淨利達12.99億元、每股盈餘2.01元，雙創近9年同期高點

南電亦公布2020年7月自結合併營收達33.77億元，月增4.14％、年增達21.67％，創近8年9個月高點。累計1～7月合併營收203.98億元，年增22.4％，續創近6年同期高點。在訂單需求持續暢旺下，下半年營運動能可望維持暢旺表現。

南電股價自3月中一路震盪走升，7月中再發動上攻，5日觸及121.5元、昨（10）日收於120元，雙創2010年11月初以來9年9個月高點。今（11）日股價高檔拉回、開低走跌，一度下跌4.58％至114.5元，截至10點20分跌勢收斂至低於1％。

南電第二季合併營收91.04億元，季增15％、年增19.64％，創逾5年半高點。毛利率15.19％、營益率10.88％，分創逾8年半、近10年半高點。稅後淨利達8.32億元、季增近16.85倍、較去年同期虧損0.46億元大幅轉盈，每股盈餘1.29元，雙創近6年高點。

累計南電上半年合併營收170.2億元、年增22.55％，創近6年同期高點，毛利率12.73％、營益率8.13％雙創近9年同期高點。稅後淨利達12.99億元、每股盈餘2.01元，較去年同期虧損3.25億元、每股虧損0.5元大幅轉盈，雙創近9年同期高點。

南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動今年成長動能暢旺。展望後市，南電先前預期，若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人看好南電下半年BT載板需求轉強，系統封裝（SiP）需求增加將帶動稼動率突破9成。而透過良率改善及去瓶頸化，ABF載板產能估增2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長，配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能將持續增溫。

(時報資訊)