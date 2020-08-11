美國財政部長穆努欽周一表示，未遵守審計標準的中國與其他國家企業，將在2021年底前從美國證交所下市。

穆努欽與其他官員上周向美國證券交易委員會（SEC）提出這項舉措，以確保中國企業和美國公司一樣，遵守相同的審計標準。穆努欽周一在白宮記者會上表示，美國證券交易委員會應該會接受該建議，截至明年底，他們都必須遵守相同的準確審計標準，否則就將從美國證交所下市。

這是川普政府尋求修正其所謂世界前二大經濟體關係失衡的其中一步。

美國總統川普周一亦在記者會上表示，依據1月簽署的首階段貿易協議，中國仍無法達成採購更多美國商品的承諾，但川普表示，明年中方的採購應該會增加。

惟川普又表示，按該貿易協議所增加的採購，將永遠無法彌補美國與全世界損失的生命。川普並再度呼籲世界貿易組織（WTO）停止將中國列為開發中國家，稱此舉令北京當局相較於美國與其他國家擁有不公平的優勢。中國政府則主張這是合理的分類，因為境內仍有許多地區處於發展中。

(時報資訊)